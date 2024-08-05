Москва, 5 августа, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Единые государственные учебники по истории для учащихся 5–9-х классов появятся в школах к 2025/2026 учебному году. Об этом 5 августа рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Как отметил в интервью изданию «Эксперт» вице-премьер, Министерство просвещения продолжает работать над созданием единых государственных учебников, при этом пособие по истории для учащихся старших классов уже создано и введено с 1 сентября 2023 года.

«К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» для 8–11-го классов, «Труд (технология)» для 1–9-го классов, «История» для 5–9-го классов и «Обществознание» для 9–11-го классов», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня помощник президента Владимир Мединский заявил, что с удовольствием бы передал СБУ российские учебники, после того, как узнал о возбуждении против него на Украине уголовного дела из-за участия в составлении пособия по истории. Он уточнил, что с большим воодушевлением воспринял эти сообщения.

В мае президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения, которые определили принципы и механизмы реализации государственной политики в этой сфере. В ней предполагается создание единой методики преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координация усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.

В августе 2023 года Мединский рассказал о начале работы над созданием единых учебников истории для учащихся средних классов. Помощник главы государства уточнил, что в них будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. За четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

С 2024–2025 учебного года в школах начнут массово использовать новый учебник по истории с разделом про спецоперацию России на Украине. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что все российские школы получили обновлённый учебник.