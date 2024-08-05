Вашингтон, 5 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что скульптурный портрет действующего президента страны Джо Байдена нужно высечь на горе Рашмор, где высечены портреты четырёх бывших американских лидеров. Она заявила об этом 4 августа в интервью телеканалу CBS News.

SMG/Global Look Press

Пелоси напомнила, что в числе других экс-президентов США на горе Рашмор есть портрет Теодора Рузвельта.

«И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — сказала она.

Экс-спикер палаты представителей назвала действующего главу Белого дома «последовательным» главой государства и в числе его достижений отметила «сильное» руководство Байдена саммитом НАТО.

Мемориал на горе Рашмор представляет собой гранитный барельеф высотой 18,6 метра, на котором высечены портреты экс-президентов США Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Рузвельта и Авраама Линкольна. Его создавали с 1927 по 1941 год к 150-летию основания США.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, заявив, что сделал это в интересах демократов и будущего страны. Он также призвал сделать кандидатом от демократов на президентских выборах в ноябре вице-президента США Камалу Харрис.

Действующий глава Белого дома, которому в ноябре исполнится 82 года, является самым возрастным президентом в истории США и регулярно попадает в курьёзные ситуации. Так, на саммите НАТО в Вашингтоне Байден назвал экс-президента США Дональда Трампа вице-президентом, а главу киевского режима Владимира Зеленского — именем президента России Владимира Путина.

Глава Белого дома также ранее допустил очередную оговорку, обратившись к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и при этом неожиданно употребив вместо слова talking (англ. «говорить») похожее по звучанию грубое ругательство. Также в начале июля он назвал себя «чернокожей женщиной», а на предвыборном мероприятии в конце июня перепутал Италию и Францию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 июля отметил, что никто из президентов США до Байдена не был таким посмешищем в глазах американцев и всего мира. Политик уточнил, что в США всеми процессами заправляет не избранный президент, а так называемое «глубинное государство».