Азов, Ростовская область, 5 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Вспыхнувший на складе автопокрышек в промзоне Азова пожар потушили, сотрудники МЧС проводят проливку, сообщили 5 августа в пресс-службе управления ведомства по Ростовской области.

Кадр из видео

«На месте пожара в Азове объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — сообщили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906685" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Ростовской области

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе автопокрышек в Азове вспыхнул 4 августа. Как сообщили в МЧС, сначала на открытой территории загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ситуацию непростой и предупредил, что быстро пожар не потушить. Он подчеркнул, что пожарным удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад с горючим.