Флорида, США, 5 августа, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Тропический шторм «Дебби» приближается к побережью американского штата Флорида. Он уже усилился до урагана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

NOAA/Global Look Press

В некоторых районах Флориды и штата Южная Каролина объявили штормовое предупреждение.

Сейчас шторм находится примерно в 160 км к западу от города Тампа и двигается на север со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 33 м/с.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее спрогнозировал, что «Дебби» может усилиться до урагана и достичь географического района Биг Бенд на севере штата Флорида к утру 5 августа (по времени Восточного побережья США).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июля тайфун «Гаеми» достиг побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, после чего ослаб до тропического шторма и продолжил продвигаться вглубь материка в северо-западном направлении. Скорость движения стихии составляла 20 км/час. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 28 м/сек.

В зоне бедствия из-за разгула стихии оказались более 628 тысяч человек в провинции Фуцзянь. Власти заблаговременно эвакуировали из зоны бедствия 150 тысяч жителей. Также в провинции приостановили несколько десятков паромных маршрутов, отменили около 100 авиарейсов, по всем направлениям прекратили движение поездов.