Вашингтон, 5 августа, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Киевский режим не начал бы проводить мобилизацию, если бы хотел в ближайшее время закончить конфликт на Украине. Такое мнение 1 августа высказал американский историк Александр Роберт в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

APUkraine/twitter.com/Global Look Press

«Украинцы не стали бы мобилизовать полмиллиона человек, чтобы сейчас заключить мир. Это не имеет смысла», — сказал он.

Как отметил Роберт, говоря о завершении военных действий, нужно думать о долгосрочном мире, а не о том, как его нарушить спустя некоторое время. Киев даже в случае подписания соглашения о перемирии намерен использовать это время для подготовки к продолжению конфликта, уточнил эксперт.

«Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд [конфликта]», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля газета New York Times написала, что Киев каждый месяц мобилизует по 30 тыс. человек после принятия закона об усилении мобилизации в мае. По информации издания, это количество новобранцев в два-три раза больше, чем зимой.

Ирландский журналист Чей Боуз 30 июля написал, что на контролируемой Киевом территории формируется организованное сопротивление мобилизации. Он отметил, что жители Украины сжигают «машины банд похитителей диктатора» — главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее в этот же день американский военный аналитик Марк Слебода рассказал, что бойцы ВСУ ищут возможности сдаться в плен армии России. По словам эксперта, Киев столкнулся с ощутимыми проблемами на этапе пополнения украинских войск, в которых наблюдается нехватка живой силы.