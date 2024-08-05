* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 августа, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы ещё в мае 2024 года установил административный надзор до 19 февраля 2027 года за скандально известным отставным полковником ГРУ 76-летним Владимиром Квачковым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом судебное решение до самого обвиняемого так и не дошло, на суде он не присутствовал, а дома с апреля Квачков не появлялся. Вручить постановление об административном надзоре так и не удалось.

Алексей Иванов ИА REGNUM Паломничество

Ситуацию объяснил «Ъ» защитник отставного офицера Алексей Першин. По его словам, Квачков давно ушёл в «пеший поход» по монастырям и храмам. Как признался сам полковник, ему было «видение, что он должен идти проповедовать слово Божие по России вплоть до Чукотки».

Решение по административному надзору за Владимиром Квачковым было принято после того, как в 2023 году он был дважды оштрафован за дискредитацию российской армии и критику спецоперации. По версии суда, нынешний «скиталец» опубликовал в соцсетях три соответствующих поста.

При этом подсудимый в обоих случаях вину не признал. В общей сложности он был оштрафован на 90 тыс. рублей.

Куда Квачкову теперь приходить отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно — «он же по России бродит», и никакой связи с ним нет, заключил Першин, добавив, что намерен обжаловать нынешнее решение суда — при рассмотрении дела был допущен ряд серьёзных нарушений.

Первое и громкое дело Квачкова касалось покушения на действующего на тот момент главу «Роснано» Анатолия Чубайса в 2005 году. Его оправдали присяжные.

Как сообщало ИА Регнум, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков был оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ в августе 2023 года.

В декабре 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма.

В 2013 году Квачков был осуждён за подготовку вооруженного мятежа. Тогда его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Квачков намеревался захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а затем организовать население и «идти на Москву». Однако позже Верховный суд смягчил наказание до восьми лет. В начале февраля 2019 года суд освободил его.