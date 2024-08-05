Бейрут, 5 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования шиитской милиции «Хезболла» атаковали командный пункт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном, сообщил 5 августа телеканал Al Mayadeen.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

По данным журналистов, удар нанесли при помощи беспилотника-камикадзе, успешно преодолевшего систему противовоздушной обороны. Целью дрона был выбран штаб 91-й дивизии израильской армии возле поселения Айелет-ха-Шахар. В результате удара двое военнослужащих ЦАХАЛ получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 августа Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей из Ливана. В Верхней Галилее прозвучали сирены. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Позднее обнаружили падение целей рядом с Айелет-ха-Шахар. В результате атаки двое военных (офицер и солдат ЦАХАЛ) получили ранения средней тяжести. Пострадавших эвакуировали в больницу. Кроме того, начался пожар.

Официальные лица США и Израиля 5 августа ожидали нападения Ирана на территорию еврейского государства. При этом было неизвестно, скоординируют ли ливанские шииты и иранцы атаку или намерены действовать по отдельности.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров (Исмаила Хании и Фуада Шокра) будет со всех направлений сопротивления, предупредил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.