Ракетное подразделение группировки войск «Запад», применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», разгромило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Балаклея Харьковской области. Как сообщил ТАСС 5 августа начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 80 боевиков. Таким известием ознаменован новый, 893-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Также в Харьковской области проявили себя мотострелки группировки войск «Север», обнаружив и уничтожив замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту ВСУ. По данным Минобороны, задействованы были противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» и 30-миллиметровой пушкой. Также орудие способно пробивать бетонные укрытия, пояснили в оборонном ведомстве.

Тем временем на авдеевском направлении штурмовиков ВС РФ поддержала тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр». Удары по вражескому опорному пункту наносились с дистанции около 20 километров реактивными термобарическими снарядами.

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