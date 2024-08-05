Вашингтон, 5 августа, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Американцы признали недостаточную эффективность, несостоятельность собственных лазерных систем для противостояния гиперзвуковому оружию. Об этом написало издание National Interest.

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты развивают скорость более пяти Махов и непредсказуемо меняют курс, превосходя лазерные технологии, которые ограничены выходной мощностью, недостатками прямой видимости и атмосферными помехами.

У лазеров мощность должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы.

Кроме того, считается проблемой в использовании лазеров находящиеся в атмосфере пар, дым и песок, которые могут рассеивать лазерные лучи.

«Американские военные в шоке», — резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, размещение ракет большой дальности США на территории Германии предотвратит исходящую от России угрозу, отметила 3 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Военные США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. По данным агентства Bloomberg, военные США вряд ли получат первую партию из восьми новых гиперзвуковых ракет ранее 2025 года.

10 июля Пентагон объявил, что в 2026 году начнёт размещать в Германии дальнобойные ударные системы. Речь идёт о SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии. У этого вооружения будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе, заявили в Пентагоне.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ. Также глава государства заявил о завершающей стадии разработки в России ряда ударных систем.