Пхеньян, 5 августа, 2024, 06:07 — ИА Регнум. В Пхеньяне 5 августа прошла церемония передачи пограничным войскам 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет. Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Stefan Krasowski КНДР

При передаче установок присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его дочь и сестра.

Секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён подал рапорт о выполнении специального приказа, связанного с военным производством. Он отметил, что учёные и оборонщики завершили производство 250 пусковых установок новой тактической баллистической ракеты и подготовились к передаче их частям Народной Армии.

По его словам, новая тактическая баллистическая ракетная система, которую по-новому разработали рабочие ВПК, является «мощным сверхсовременным тактическим наступательным оружием», которое Ким Чен Ын лично спроектировал.

Лидер КНДР заявил об изменении «обстановки военной безопасности» и о «намерении США и их приспешников на военную конфронтацию». По мнению Ким Чен Ына, «самостоятельность, справедливость и мир надежно гарантируются только абсолютно несравненной самозащитной мощью».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с российской делегацией стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере с целью защиты взаимных интересов безопасности.

Ким Чен Ын заявил, что армии двух стран должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.