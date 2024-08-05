Москва, 5 августа, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Арестованный по решению суда бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов и его адвокаты попросили суд смягчить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Аргументы — все его характеристики с места службы «исключительно положительные», а он является «непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира». О ходатайстве сообщил ТАСС.

Mil.ru Тимур Иванов

В своём обосновании Иванов пояснил, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий. Есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся малолетние дети.

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — отметило издание.

Причастность к получению взятки Ивановым якобы не подтверждается представленными материалами уголовного дела, считает сторона защиты.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи и судьи получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки.

Следствие может дополнительно допросить Тимура Иванова и Сергея Бородина, а также свидетелей по уголовному делу.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд Тимур Иванов считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений, говорится в официальных судебных документах. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера. Также адвокаты назвали доводы следствия необоснованными, а задержание — «незаконным».

Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.