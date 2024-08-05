Киев, 5 августа, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Государственный долг Украины при главе киевского режима Владимире Зеленском вырос примерно на 74 млрд долларов. Почти столько же заняли ранее первые пять президентов страны с 1991 года до прихода к власти комика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные минфина республики.

Сергей Корсун ИА Регнум Владимир Зеленский

По итогам первых шести месяцев 2024 года госдолг Украины составил 152,2 млрд долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний долг — на 59,5 млрд, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 млрд долларов.

Таким образом, отмечает агентство, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию долгов.

Госдолг Украины при Викторе Януковиче вырос на 33,5 млрд долларов, при Викторе Ющенко — на 15,7 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, Украина стала банкротом, что подтверждает закон о приостановлении выплат по внешнему долгу, подписанный Зеленским. Об этом заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами, был подписан 31 июля. Верховная рада приняла его 18 июля.

Глава бюджетного комитета Верховной рады поясняла, что приостановка выплат понадобится, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа. В этот день наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Согласно прогнозу британского журнала Economist, власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если им не удастся договориться о реструктуризации долга. Эксперты издания назвали сделку маловероятной.