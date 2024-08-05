Москва, 5 августа, 2024, 03:49 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 августа Землю накрыла сильная магнитная буря, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Phys.org Магнитная буря

Учёные зафиксировали повышение уровня бури до G3 (сильно). К-индекс геомагнитной активности достиг отметки в 6,67.

В конце июля-начале августа на Земле также фиксировали магнитные бури, однако возмущённое состояние было слабым.

Как передавало ИА Регнум, в мае директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Владимир Кузнецов отмечал, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдали магнитную бурю пятого, высшего уровня. Бурь такой мощности на планете не было с 11 сентября 2005 года.

Во время активных явлений на Солнце происходят мощные вспышки рентгеновского диапазона, которые обычно сопровождаются выбросами коронального вещества, распространяются по геосфере и достигают орбиты Земли, сталкиваясь с магнитосферой. Этот процесс и образует магнитную бурю. Как правило, перед выбросом идёт ударная волна. Эти изменения магнитного поля сопровождаются различными эффектами в магнитосфере, где возникают частицы высоких энергий. В ионосфере происходит дополнительная ионизация, возникают ионосферные бури, нарушается радиосвязь и генерируются так называемые геомагнитно-индуцированные токи. В результате во всех проводящих системах и средах возникают токи (например, в технических системах, линиях электропередачи и связи). Эти токи могут достигать критических значений и приводить к нарушению функционирования таких объектов, а также к авариям, пояснил Кузнецов. Учёный заверил, что бояться магнитных бурь не стоит.