Одесса, Украина, 5 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Поставленные Украине истребители F-16 разместят в нескольких километрах от Одессы, на аэродроме Лиманское. Об этом 4 августа проинформировал Telegram-канал Condottiero.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-16

Авторы указали, что днём Airbus A330 Stratotanker ВВС Великобритании приземлился в румынской Констанце. Следовательно, британский самолёт будет дозаправлять F-16, взлетающие с авиабазы НАТО в Румынии и совершающие посадку на аэродром Лиманское в Одесской области. Взлётную полосу отремонтировали специально для приёма этих самолетов. 1 августа на аэродром доставили четыре истребителя F-16, а для их прикрытия — ЗРК Patriot и ракеты IRIS-T.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что истребитель F-16 заметили в небе над Одессой. После этого он улетел в сторону Молдавии.

В этот же день издание The Economist отметило, что Киев получил первые 10 американских истребителей. По их данным, к концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

Переданные ВСУ американские истребители F-16 не окажут влияния на обстановку в зоне спецоперации в пользу киевского режима. Их слишком мало для превосходства в воздухе, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По словам президента РФ Владимира Путина, американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.