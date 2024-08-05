* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы ещё в мае 2024 года установил административный надзор до 19 февраля 2027 года за отставным полковником ГРУ 76-летним Владимиром Квачковым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Но судебное решение его дома не застало (не был он и на суде). По словам адвоката Алексея Першина, Квачков давно ушёл в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям после того, как его «накрыло видение».

Алексей Колчин ИА REGNUM Паломники

Решение по административному надзору за отставным офицером было принято после того как в 2023 году Квачков был дважды оштрафован за факты дискредитации российской армии. Он опубликовал три поста с критикой спецоперации.

Во второй раз за подобную критику суд назначил полковнику штраф в 50 тыс. рублей.

При этом Владимир Квачков вину в обоих случаях не признавал.

Как рассказал «Ъ» адвокат, Квачков ещё в конце апреля — начале мая отправился в паломничество по монастырям и святым местам.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение»,— пояснил Алексей Першин, добавив, что решению полковника отправиться в путь предшествовало посетившее его видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки».

Куда Квачкову теперь приходить отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно — «он же по России бродит» и никакой связи с ним нет, заключил защитник.

Самое первое и громкое дело Квачкова касалось покушения на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в 2005 году, по которому его дважды, в 2008 и 2009 годах, оправдали присяжные.

Адвокат намерен обжаловать нынешнее решение суда — при рассмотрении дела был допущен ряд серьёзных нарушений.

Как сообщало ИА Регнум, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков был оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ в августе 2023 года.

В декабре 2010 года Квачков был арестован по обвинению в организации военного мятежа, призывах к насильственному свержению государственного строя и пропаганде терроризма.

В 2013 году он был приговорён к 13 годам тюрьмы, однако позднее срок был сокращён до восьми лет. В феврале 2019 года его освободили в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.