Москва, 5 августа, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Жители нескольких регионов России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния, которое можно было заметить в вечернем небе 4 августа.

(сс) Ajith Kumar Северное сияние

Сияние могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской областей, Пермского края и Хакасии.

Фотографиями завораживающего природного явления на своих страницах поделились пользователи соцсетей.

Как сообщало ИА Регнум, жители Центральной России ночью 20 апреля наблюдали северное сияние — нехарактерное для этой части страны явление. Полярное сияние заметили в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях.

Жители Крыма, Донбасса, Ростовской области, а также Омской области наблюдали в начале ноября прошлого года северное сияние красного цвета.

Через месяц, в начале декабря, о северном сиянии сообщали жители Дальнего Востока. В разных точках региона свечение продолжалось от 15 минут до часа. Это явление вызвала первая зимняя магнитная буря второго класса опасности.