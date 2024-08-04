Бранденбург, Германия, 5 августа, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Конфликт на Украине необходимо как можно скорее завершить, немецкое правительство должно способствовать этому. Об этом на предвыборном мероприятии социал-демократов заявил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке, призывая с диалогу с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Контакты с Россией необходимы: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе», — сказал он.

Премьер напомнил, что боевые действия на континенте продолжаются более двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, у Вооружённых сил Украины не хватает личного состава, оружия и боеприпасов. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Донбассе, где российские военные в ближайшее время смогут прорвать оборону на нескольких направлениях. Это вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского склониться к мирным переговорам, написало немецкое издание Die Welt.

Россия не будет идти на какие-либо уступки Западу ради урегулирования конфликта на Украине. Время, когда Москва делала подобные шаги, осталось в прошлом, заявил 4 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. При этом киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, обозначал неоднократно президент Владимир Путин.