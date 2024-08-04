Бамако, 5 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Власти Мали приняли однозначное решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, аргументируя, что киевский режим выступает в поддержку вооружённых террористов, которые ведут бои с правительственными войсками и ЧВК «Вагнер».

Fred Marie Мали

Сообщение переходного правительства опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что власти Мали «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова в причастности Украины «к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп», приведшему к войне.

Также правительство припомнило гибель военных малийских сил обороны и безопасности в Тинзаватене, а также нанесённый материальный ущерб.

По мнению малийского руководства, все обвинения подкреплены послом Украины в Сенегале Юрием Пивоваровым, который открыто и недвусмысленно заявил о поддержке его страной международного терроризма, особенно в Мали.

«Эти крайне серьёзные утверждения, которые не были опровергнуты или осуждены украинскими властями, свидетельствуют о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, Сахеле и, в частности, в Мали», — сообщается в заявлении о немедленном разрыве дипломатических отношений.

При этом власти Мали акцентировали, что придерживались нейтральной позиции по конфликту на Украине. Но всё изменилось, и теперь Мали заявляет о «неонацистской и злодейской» власти киевских правителей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был вызван в МИД этой страны из-за публикации в аккаунте посольства видеоролика с поддержкой террористов в Мали.

В Мали продолжаются ожесточённые бои с террористами — боевая авиация ответным ударом нанесла удары по месту размещения группировки туарегов и иностранных наёмников в Тинхаватине.

Министерство иностранных дел Буркина-Фасо призвало мировое сообщество дать оценку поддержки Киевом терроризма, написало издание Burkina24.