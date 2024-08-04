Москва, 5 августа, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы. Пострадал один человек, заявили правоохранители.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По информации ГУ МВД России по городу Москве, инцидент произошёл во Втором Верхнем Михайловском проезде вечером 4 августа. В ходе конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и начал стрелять по самокатчикам. После этого он скрылся.

По данным РЕН ТВ, в происшествии пострадал игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи. Президент команды Камил Гаджиев добавил, что в Николая стреляли со спины, угрозы его жизни нет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 42-летний мужчина. Его задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.

Как сообщало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина в маске и в чёрной одежде открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Силовики объявили план «Перехват».

Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что преступник преследовал жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга». При задержании подозреваемый 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ. Правоохранители установили, что убийство было заказным.