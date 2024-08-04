Берлин, 5 августа, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Размещения американских ракет большой дальности на территории Германии предотвратит исходящую от России угрозу, отметила 3 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в статье для издания Bild.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России (Владимира. — Прим. ред.) Путина. И это включает решение о развёртывании американских систем вооружений большой дальности», — пояснила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Бербок добавила, что Германия таким образом инвестирует в собственную силу и безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, Берлину следует вести переговоры с Москвой по вопросу оружия, а не размещать новые ракеты США, призвал депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер. По его словам, диалог может быть непростым, но гонка вооружений опаснее.

10 июля Пентагон объявил, что в 2026 году начнёт размещать в Германии дальнобойные ударные системы. Речь идёт о SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии. У этого вооружения будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе, заявили в Пентагоне.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ. Также глава государства заявил о завершающей стадии разработки в России ряда ударных систем.