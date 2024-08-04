Москва, 4 августа, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Советник генерального прокурора России, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах (в Басманном районе Москвы) протоиерея Андрея Ткачёва. Он с критикой высказался на YouTube-канале о равенстве прав и обязанностей между мужчинами и женщинами, заявив, что женщина должна быть домоседкой и уметь прокормить семью, имея «две жмени пшенной крупы и кусочек сала».

Kremlin Pool/Global Look Press Наталья Поклонская

В Telеgram-канале Поклонская ответила протоиерею, что такое говорить «крайне негативно и оскорбительно для всех женщин». Ткачев в своей проповеди заявил, что женщина «всю жизнь была домоседка, домохозяйка», источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то».

Однако, по словам Ткачёва, женщины стали требовать равноправия, избирательных прав, а потом «во власть захотели лезть зачем-то», быть депутатами, «тебе что, заняться, что ли, нечем», спрашивал в своём обращении протоиерей.

«Женщины в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности. Так же как и мужчины не должны терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками», — написала Поклонская, добавив, что не нужно доводить женщину до такого состояния, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах, пока мужчины проповедуют средневековые ценности или делят «власть».

По её мнению, главный вопрос эмоциональной проповеди Ткачёва заключался в том, зачем женщине власть.

Она считает, что протоиерей продемонстрировал «страх и ущербность перед женским», своё ханжество.

«Отвечу на вопрос, зачем же «женщины лезут во власть»: чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того, чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного бытия», — добавила Поклонская.

Ткачёв в июне 2014 года переехал с Украины в Россию, он предлагал мужьям в качестве воспитательных целей по отношению к их жёнам применять насилие («нужно женщину ломать об колено» и т.д.). После теракта в «Крокус Сити Холле» выступил за отмену моратория на смертную казнь в России.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Ткачев считает, что буквы Z и V могут иметь иное прочтение в контексте того, что происходит на Украине. Теперь их можно расшифровывать, как «Zа Vеру», сказал протоиерей.