Северодвинск, Архангельская область, 4 августа, 2024, 21:53 — ИА Регнум. На складе с кислородными баллонами в Северодвинске в Архангельской области произошёл крупный пожар, сообщила 4 августа пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В Северодвинске огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. Предварительно, внутри находятся кислородные баллоны», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания, уточнили в ведомстве, были привлечены 12 единиц техники и более 40 специалистов.

Позднее в МЧС информировали о ликвидации открытого горения.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Азове Ростовской области вспыхнул крупный пожар на складе автопокрышек. Губернатор региона Василий Голубев предупредил, что есть угроза распространения огня на склад ГСМ.

31 июля пожар произошёл в строящейся школе в станице Тбилисской Краснодарского, площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. м.