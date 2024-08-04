Париж, 4 августа, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, которые проходили на реке Сена, сообщает издание Nieuwsblad.

Jasper Jacobs/Global Look Press Клэр Мишель

Уточняется, что спортсменка находится в больнице уже четыре дня, из-за чего сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

В материале говорится, что наиболее вероятной причиной заражения мог стать заплыв в Сене.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа организаторы Олимпийских игр в Париже отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за плохого качества воды.

Первые соревнования по триатлону в реке Сене прошли 31 июля. До этого из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы. После олимпийских заплывов нескольким триатлонистам стало плохо.

Так, канадского спортсмена Тайлера Миславчука стошнило. Участница из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия, её начало тошнить. По данным The New York Times, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен во время заплыва нашла мусор в Сене. Она уточнила, что, проплывая под мостом, почувствовала и увидела вещи, «о которых не стоит даже думать».

Тем не менее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бахвысоко оценил соревнования по триатлону в Сене. Он назвал их сенсационным.