Киев, 4 августа, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Переданные Западом на Украину истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух — воздух» малой и средней дальности, а на подвесах самолётов есть системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает 4 августа Telegram-канал «Военный осведомитель».

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Истребители несут ракеты «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки», — сказано в материале.

Уточняется, что в такой конфигурации самолёт будет применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных стран первую партию истребителей F-16. Сколько самолётов поставлено на Украину и где они базируются, Зеленский не уточнил.

По данным британской газеты The Economist, было поставлено 10 самолётов, до конца года прибудет ещё столько же, а к концу 2025 года число этих истребителей на Украине достигнет 79.

Украинские СМИ информировали, что самолёты уже совершили первые боевые вылеты в зоне конфликта. Украинские издания сообщали, что их видели в небе над Одессой и Харьковом.

Прибытие американских истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны, а также для авиации, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.