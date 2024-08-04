Париж, 4 августа, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа проиграли в финале Олимпиады в женском парном разряде дуэту из Италии Ясмин Паолини — Сара Эррани.

Александр Щербак/ТАСС Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Андреева и Шнайдер выиграли первый сет (6:2), однако уступили в двух следующих партиях (1:6, 7:10).

Российские спортсменки таким образом завоевали серебряные медали Олимпиады.

Как передавало ИА Регнум, в полуфинальном матче турнира Андреева и Шнайдер обыграли испанский дуэт Кристина Букша — Сара Соррибес-Тормо. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Ранее российские теннисисты четырежды завоёвывали золотые олимпийские медали. Победителями в разные годы становились Евгений Кафельников, Елена Дементьева, Екатерина Макарова и Елена Веснина (в паре), а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв (в турнире смешанных пар).

4 августа мужской одиночный олимпийский турнир выиграл сербский теннисист Новак Джокович. В финале он в двух сетах переиграл испанца Карлоса Алькараса. Для победителя 98 турниров, в том числе 24 турниров «Большого шлама», эта золотая медаль Олимпиады стала первой в карьере. Кроме того, 37-летний теннисист стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим олимпийский турнир.