Воронеж, 4 августа, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Факел» (Воронеж) и «Краснодар» 4 августа сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Игра завершилась со счётом 0:0.

После 3-го тура «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, на счету команды 3 очка. «Факел» располагается на 14-й строчке (1 очко). Лидируют петербургский «Зенит» и московское «Динамо», набравшие в первых трёх турах 9 очков из 9 возможных.

В матчах 4-го тура «Факел» 11 августа сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов», а «Краснодар» на своём поле днём ранее сыграет с московским ЦСКА.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа московское «Динамо» переиграло «Акрон» из Тольятти. Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

В других матчах 3-го тура «Зенит» на своём поле разгромил «Ростов» (5:0), «Рубин» в Казани уступил «Химкам» (2:3), а ЦСКА в Москве обыграл «Оренбург» (5:1).

Вечером 4 августа грозненский «Ахмат» на своём поле сыграет с московским «Локомотивом», махачкалинское «Динамо» примет «Пари Нижний Новгород», а 5 августа московский «Спартак» на своём стадионе сыграет с «Крыльями Советов».