Киев, 4 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Из-за вооружённого конфликта на Украине мужчинам и женщинам, проживающим на территории страны, стало труднее знакомиться друг с другом, отметили в своей публикации 4 августа обозреватели американской газеты The New York Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

В материале говорится, что военный конфликт затронул практически все сферы повседневной жизни граждан Украины, в частности, они сталкиваются со сложностями при попытке познакомиться или построить серьёзные отношения.

NYT провела опрос среди жителей Украины. Его результаты показали, что некоторым из опрошенных романтические отношения помогают пережить психологические травмы, которые появились из-за ведения боевых действий. Отмечается наличие острых проблем у тех женщин, чьи мужчины погибли или на данный момент находятся в рядах ВСУ. Также авторы отметили, что некоторым призывникам удалось выехать за границу, а другим приходится прятаться от мобилизации на территории страны.

«Остаётся небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их», — сказала психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова.

По словам эксперта, военные ежедневно подвергаются стрессу, а женщины не готовы вступать с ними в серьёзные отношения из опасения, что те не вернутся с фронта. Также известны случаи, когда люди считали неприемлемыми отношения с теми, кто говорил по-русски, а некоторые женщины отказывались ходить на свидания с «уклонистами».

Как передавало ИА Регнум, киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского».

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что именно с этим связана попытка киевского режима провести тотальную мобилизацию на Украине.