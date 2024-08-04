Нью-Йорк, США, 4 августа, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Сан-Франциско городские власти в рамках борьбы с растущим числом бездомных на улицах начали выдавать им билеты в один конец. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Li Jianguo/Global Look Press

Отмечается, что Сан-Франциско долгое время имел репутацию «либерального бастиона», который надеялся решать свои проблемы «с помощью сострадания», а не посредством административных мер. Однако в то время как горожане разочарованы лагерями бездомных в центре Сан-Франциско и засилием наркоманов, мэр города Лондон Брид выбрала «более жесткий» подход, борясь проиграть на предстоящих выборах мэра, отмечается в публикации.

«В четверг Брид поручила городским властям предлагать бездомным билеты на автобус, прежде чем предоставить им койко-место в приюте или другие услуги», — говорится в статье.

Согласно решению Брид, бездомным запрещено оставаться на тротуарах для ночёвки, а полицейским разрешили выписывать штрафы людям, которые лежат, сидят или устанавливают палатки в пешеходных зонах.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года американское министерство жилищного строительства и городского развития сообщило, что количество бездомных людей в США в 2022 году достигло 650 тысяч, поставив тем самым антирекорд.

В опубликованном отчёте министерство сообщило, что, если сравнивать с 2021 годом, количество бездомных выросло в 2022 году на 12%.

К этой категории относятся люди, живущие на улице, в палатках, машинах, а также в приютах. Из них 40% — это чернокожие, четверть из них — пожилые. Ведомство указало на рост доли латиноамериканцев среди бездомных.

Комментируя эти показатели, глава американского межведомственного совета по бездомным Джефф Оливет объяснил, что бездомных становится больше из-за роста арендной платы за жилье.