Москва, 4 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Прибытие американских истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны, а также для авиации, заявил 4 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Евгений Биятов/РИА Новости

В разговоре с «Лентой. Ру» депутат отметил, что российские средства ПВО готовились к появлению у ВСУ этих истребителей.

«Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские лётчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолётов Су-57 и других. У нас есть очень эффективные ракеты «воздух-воздух», они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — сказал Чепа.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от западных стран первую партию истребителей F-16. Сколько самолётов поставлено на Украину и где они базируются, Зеленский не уточнил.

Ранее СМИ сообщили, что Киеву передали первую партию F-16. По данным британской газеты The Economist, было поставлено 10 самолётов, до конца года прибудет ещё столько же, а к концу 2025 года число этих истребителей на Украине достигнет 79.

По данным СМИ, самолёты уже совершили первые боевые вылеты в зоне конфликта. Украинские издания сообщали, что их видели в небе над Одессой и Харьковом.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.

2 августа Минобороны сообщило, что на минувшей неделе ВС РФ сбили два самолёта воздушных сил Украины — истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Всего за время проведения СВО, по данным на 4 августа, российские войска уничтожили 633 самолёта противника.