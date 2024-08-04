Алёшки, Херсонская область, 4 августа, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Количество пострадавших при обстреле Алёшек в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 14. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

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«Тяжёлый день для Алёшек. Два массированных обстрела мирных кварталов города. 14 раненых. До обеда нацисты нанесли варварский удар по оживленному в воскресенье рынку Алёшек. Ранения разной степени тяжести получили сразу восемь человек», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

После этого украинские войска начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажке на улице Пролетарской, в результате чего в одной из квартир начался пожар. Осколочные ранения получили шесть жителей, уточнил глава правительства области.

Как отметил Алексеенко, большинство из пострадавших являются пожилыми.

«Удары артиллерии и дронов совершенно очевидно не были случайными — что центральный рынок, что жилую многоэтажку спутать нельзя ни с чем», — добавил он, заверив, что каждой пострадавшей семье будет оказана необходимая помощь.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ нанесли удар по центральному рынку и соседним с ним жилым кварталам Алёшек Херсонской области.

В этот же день системы ПВО РФ днём 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны на подлёте к Луганску.