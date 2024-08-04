Луганск, 4 августа, 2024, 19:30 — ИА Регнум. ВСУ 4 августа предприняли попытку массированного комплексного удара по Луганску с использованием «целого набора» ударных средств поражения, заявил посол МИД РФ по особым поручениям, бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Александр Река/ТАСС

Окончательные выводы пока делать рано, отметил Мирошник в своём Telegram-канале.

«Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города. Эксперты дадут свои заключения, но Луганск уже не раз подвергался ударам дальнобойных вооружений, переданных Киеву западниками», — написал посол.

Он также отметил, что, по предварительным данным, по Луганску было выпущено 12 ракет, предположительно восемь ATACMS и четыре Storm Shadow.

Как передавало ИА Регнум, удар по Луганску был нанесён днём 4 августа. Пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что попыток обстрелять столицу республики было несколько. Работали средства ПВО, отмечал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Сообщалось о 12 взрывах в городе.

ВСУ ударили по Луганску 12 ракетами западного производства, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к столице республики. Удары пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору, сообщил также Пасечник.