Дакка, 4 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 73 человека погибли в ожесточённых столкновениях, возникших в ходе антиправительственных протестов в Бангладеш 4 августа, сообщает газета The Daily Star.

Habibur Rahman/Global Look Press

«По меньшей мере 73 человека, в том числе 14 полицейских, погибли и десятки получили ранения в результате ожесточенных столкновений, произошедших в разных районах Дакки и других частях Бангладеш», — говорится в публикации.

Массовые протесты и беспорядки в разных городах Бангладеш возникли после того, как 21 июля Верховный суд республики отменил большинство квот на государственные должности. По решению судьи 93% государственных рабочих мест будут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. 5% квот сохранят для членов семей борцов за независимость, оставшиеся 2% — для представителей этнических меньшинств и инвалидов.

Протесты инициировала студенческая коалиция Бангладеш. В начале июля активисты заявили, что не уйдут с улиц пока не будут полностью удовлетворены все их пожелания.

В Бангладеш из-за протестов отключили интернет, телевидение, с перебоями работает связь. В Дакку и другие города ввели войска, действует комендантский час. Среди погибших в беспорядках числятся более 150 человек, в том числе полицейские.