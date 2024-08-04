Москва, 4 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Власти Украины собираются принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР ещё 744 ребёнка. Об этом сообщил назначенный киевским режимом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями. Должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребёнка с их семьями», — написал он в своёмTelegram-канале.

Чиновник уточнил, что речь идёт о семьях, проживающих в Новогродовке и около города, а также в Полтавке в Ильиновской общине и Островском под Кураховом. Киевские власти проводят принудительную эвакуацию населения на подконтрольных Украине территориях под предлогом «вопроса безопасности».

3 июля власти Украины приняли решение принудительно эвакуировать детейиз Волчанской общины в Харьковской области. В населённых пунктах общины, граничащих в 20–30 км с Россией, остаются 112 детей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне киевские власти начали принудительную эвакуацию жителей населённого пункта Торецк, который находится на временно оккупированной ВСУ территории ДНР. С 22 по 24 июня из Торцека вывезли порядка 500 жителей из 6 тыс. человек остававшихся в населённом пункте.

Позже стало известно, что бойцы украинской армии расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из населённого пункта Торецк в ДНР.