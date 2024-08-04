Азов, Ростовская область, 4 августа, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Азове Ростовской области вспыхнул крупный пожар на складе автопокрышек, есть угроза распространения огня, сообщил 4 августа губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

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«В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5000 кв. м», — написал он.

Глава Ростовской области предупредил, что существует угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля в строящейся школе в станице Тбилисской Краснодарского края вспыхнул сильный пожар, площадь возгорания составила 1,9 тыс. кв. м.

Вечером 17 июля МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. На месте работали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолёт. Людей в административном здании не было, горело чердачное помещение. Для ликвидации всех очагов возгорания была вскрыта кровля.