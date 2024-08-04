Ярославль, 4 августа, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Бывшему директору департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леониду Золотову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 4 августа ТАСС в правоохранительных органах.

Кадр из видео Леонид Золотов

«В ходе следственных действий Леониду Анатольевичу Золотову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вменяемая Золотову статья предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы.

В настоящий момент Золотов занимает должность заместителя гендиректора ГБУ «МосгорБТИ».

Как передавало ИА Регнум, 31 июля арестовали заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Он отправлен под стражу на два месяца, до 30 сентября. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительной версии, зампред правительства получал крупные взятки посредством махинаций с контрактами. Предварительно, хищения осуществлялись при закупках в медицинской и строительной сферах.

В июне в Курганской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Павла Ганина. Также спецслужбы задержали действующих работников госучреждения, подведомственного департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.