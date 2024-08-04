Грозный, 4 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал главу киевского режима Владимира Зеленского на коленях просить прощения у жителей Украины и России.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«Ну, Зеленский — не мужчина, у него нет качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он сейчас должен, это моё глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала у украинского народа, потом у России», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

По словам главы республики, Зеленский только и делает, что забирает украинцев на «мясорубку». Он слушает начальство западных стран и убивает свой народ, подытожил Кадыров.

Рамзан Кадыров также заявил, что Россия одержит победу в спецоперации уже в 2024 году. Он отметил, что основной силой ВС РФ на поле боя является пехота, а с ней, как и с авиацией, у ВСУ есть большие проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, лидер киевского режима 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря.

Он предусматривал отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин.