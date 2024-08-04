Париж, 4 августа, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Заявлениям главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева не стоит доверять, заявил на брифинге 4 августа директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

Нина Зотина/РИА Новости Умар Кремлев

«Призываю вас, если вы этого ещё не сделали, это ещё то шоу, посмотреть видеозаписи, опубликованные в интернете президентом IBA. Они весьма шокирующие и лишающие его любого доверия, которое ещё могло к нему оставаться», — сказал он.

Также представитель МОК назвал тесты, проведённые ассоциацией, нелегитимными. По его словам, легальных оснований проводить тесты не было, это нарушение прав этих женщин.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта 2023 года боксёршу из Алжира Иману Хелиф дисквалифицировали перед финальным боем из-за высокого уровня тестостерона. По словам Умара Кремлева, в 2023 году несколько спортсменов попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали наличие у них Y-хромосомы.

30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Иману Хелиф из Алжира, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам Адамса, в данном случае было установлено, что трансгендеры являются женщинами. Он призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

На Олимпиаде в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Боксёрша Линь Юйтин, в свою очередь, одолела представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в весовой категории до 57 кг. Она вышла в четвертьфинал олимпийского турнира и продолжит борьбу за медали.