Москва, 4 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, сообщила пресс-служба СК 4 августа.

Алексей Филиппов/РИА Новости Дмитрий Двали

Об инциденте стало известно накануне, 3 августа. Двали сообщил, что получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших его мужчин. Было возбуждено дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В. Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, Двали ранее рассказал, что в Крым он приехал вместе с братом и другом, чтобы провести мастер-класс для юных боксёров. Возвращаясь после пробежки в отель, спортсмены услышали крики и вступились за подростка, которого били «человек 15».

После драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую клинику. Боксёр получил перелом орбитальной кости глаза. По словам врачей, если и удастся сохранить глаз, видеть им Двали почти не сможет. Другу боксёра сломали руку.

Правоохранители установили личности двоих подозреваемых в избиении Двали и его друга и задержали их, сообщила позднее прокуратура Крыма. Всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, отметило ведомство.

Двали 23 года, он выступает в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Предполагается, что карьеру после полученных травм он продолжить не сможет.