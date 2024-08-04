Грозный, 4 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для специальной военной операции из-за большого количества желающих, заявил 4 августа глава республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

AP/TASS

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять на СВО. Очень много добровольцев», — сказал он.

В связи с этим Кадыров уточнил, что обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой. Глава региона добавил, что большую часть времени он проводит с правительством региона, занимаясь задачами и проблемами в рамках СВО.

Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ.

Глава Чечни уверен, что Россия одержит победу в спецоперации уже в 2024 году. Основной силой на поле боя является пехота, а с ней, как и с авиацией, у ВСУ есть большие проблемы, указал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что специальная военная операция может завершиться до конца 2024 года, для этого есть все предпосылки, ведь российские подразделения почти ежедневно освобождают всё новые населённые пункты

По его словам, российские подразделения заняли практически половину центрального района Волчанска, застроенного высотками.