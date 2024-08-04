Кемерово, 4 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области находившаяся в алкогольном опьянении сотрудница полиции насмерть сбила 73-летнего жителя Мариинска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону в официальном Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Как указано в публикации, на улице Школьной города Мариинска произошло столкновение автомобиля, за рулём которого была женщина, с движущимся на велосипеде по обочине в том же направлении 73-летним местным жителем. В результате произошедшего он скончался на месте от полученных травм.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что за рулём автомобиля находилась сотрудница органов МВД, у которой по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Представители СУ СК РФ добавили, что в ходе аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу. После выписки ей изберут меру пресечения.

В связи с произошедшим следственными органами СК РФ Кемеровской области по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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