Грозный, 4 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Бронированный «Ахмат-мобиль» запустили в серийное производство, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Глава Чечни рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции бронированного «Ахмат-мобиля». По словам Кадырова, особенность автомобиля заключается в том, что его ремонт не займёт много времени, поскольку все запчасти для бронемашины можно найти без проблем.

«Вот, если (бронеавтомобиль. — Прим. ред.) «Тайфун» три месяца стоит на ремонте, то «Ахмат-мобиль» три дня стоит на ремонте. Его запчасти сразу могут найти, (пустили. — Прим. ред.) в серию», — рассказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

В июле 2022 года глава республики рассказал о приобретении «Ахмат-мобилей», которые предназначены для нужд военных из Чечни. Указанные автомобили были созданы с учётом пожеланий и опыта военных, принимавших участие в спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, около 1 тыс. специалистов в составе ремонтных бригад «Ростеха» восстанавливают военную технику в зоне проведения спецоперации. Отремонтированная военная техника сразу направляется в подразделения российских войск, которые находятся в зоне спецоперации.

Предприятия «Ростеха» в десятки раз увеличили поставки боеприпасов и в десять раз — поставки самоходной артиллерии в войска в 2023 году. Также по сравнению с 2022 годом втрое вырос объём производства и капитального ремонта легкобронированной техники, в 3,5 раза увеличилось производство танков, почти в девять раз — выстрелов для танков и боевых машин пехоты.