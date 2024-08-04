Москва, 4 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему всё равно, кто победит на предстоящих выборах президента США — Камала Харрис или Дональд Трамп.

Кирилл Зыков/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

«Какая разница, кто там — всё равно их назначают. Кто-то там, мне без разницы, кто там будет — петух или курица. Мне неинтересно», — произнёс Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о своём выходе из президентской гонки, однако он намерен исполнять полномочия до конца срока. Байден пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Он поблагодарил за работу свою команду, особенно вице-президента США Камалу Харрис, и призвал демократов поддержать её кандидатуру на грядущих выборах.

После заявления Байдена Харрис объявила о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих выборах. Её поддержали бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари.

Согласно результатам опроса, который провело издание The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди граждан США на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой» к женщине-президенту.

В 2024 году президентские выборы США пройдут 5 ноября.