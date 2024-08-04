Берлин, 4 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Гражданин ФРГ Вальдемар вывесил у своего дома в Германии флаг России, сообщил российский журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.

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«Купил флагшток высотой восемь метров, и перед домом в центре нашей маленькой местности вывесил наш флаг — флаг РФ», — написал Вальдемар в письме, которое прислал российскому журналисту.

Вальдемар родом из Польши, при этом считает себя «русским по духу» человеком. В тексте письма он заявил, что появление российского флага вблизи его дома — способ выразить протест в ответ на происходящее на Олимпийских играх 2024 в Париже. Так, он вспомнил открытие Игр, которое впоследствии раскритиковали религиозные и общественные деятели, а также политики.

Вальдемар написал о запрете российской символики на Олимпиаде и заявил, что в мире появился новый вирус — русофобия, «который охватил всю политическую, финансовую и правящую элиту».

По словам поляка, его соседи — граждане ФРГ — нормально отнеслись к российскому триколору, а вот украинцы, проживающие неподалёку от его дома, подкинули ему во двор петарды. Мужчина рассказал, что во время этого недоброжелатели включили песню про украинского националиста Степана Бандеру.

В завершении письма Вальдемар сказал, что в Германии есть «нормальные люди, которые готовы сопротивляться этой вакханалии».

Ранее ИА Регнум предавало, что во время трансляции соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр в Париже появился кадр с мировым рекордом пловчихи из России Евгении Чикуновой, напротив фамилии которой был размещён российский флаг, а не символика нейтральных атлетов.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе». Решением МОК демонстрация российского триколора была запрещена на Играх в Париже.