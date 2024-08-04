Ковель, Украина, 4 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Территориальный центр комплектования (ТЦК, наименование военкомата на Украине) Волынской области обвинил российские спецслужбы в организации акции протеста жителей у здания военкомата в Ковеле, сообщило 4 августа издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Акция протеста состоялась вечером 3 августа. Жители требовали отпустить молодых людей, ранее задержанных на блокпосту и доставленных в военкомат. Участники акции пытались прорваться на территорию ТЦК. Три человека были задержаны.

«Конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы», — заявили представители ТЦК.

Целью «российских спецслужб» и их «ботов» якобы была дискредитация действующей власти Украины, противодействие мерам мобилизации и препятствование деятельности ВСУ, сказано в заявлении.

ТЦК также пригрозил «правовыми последствиями» как для «подстрекателей» протеста, так и для его наиболее активных участников.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора Зеленского».

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что именно с этим связана попытка киевского режима провести тотальную мобилизацию на Украине.