Лондон, 4 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Десятки тысяч пенсионеров в Великобритании могут разориться или замёрзнуть зимой в связи с решением властей страны урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice.

Vuk Valcic/Global Look Press

«Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо», — указано в публикации.

Издание отмечает, что, согласно анализу, около 130 тысяч пожилых людей в Великобритании не получат зимних топливных выплат из-за того, что их доходы превышают порог, дающий им право на соответствующие выплаты. Это решение отменяет льготы примерно 10 миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер «по исправлению основ экономики».

«У нас будет больше холодных, сырых и заплесневелых домов, потому что люди будут отключать отопление, чтобы просто выжить», — отметил генеральный секретарь национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт.

Кроме того, он предупредил, что из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой возможен риск увеличения числа госпитализаций и смертей.

25 июля 2022 года в СМИ сообщили, что из-за роста цен в Британии всё больше пенсионеров страны вынуждены работать. Глава сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарт Льюис отметил, что этот фактор стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию.