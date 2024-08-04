Пенсионеры Британии рискуют разориться и замёрзнуть, пишут СМИ
Guardian: пенсионеры Британии рискуют разориться и замёрзнуть уже этой зимой
Лондон, 4 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Десятки тысяч пенсионеров в Великобритании могут разориться или замёрзнуть зимой в связи с решением властей страны урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей. Об этом сообщает британское издание Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice.
«Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо», — указано в публикации.
Издание отмечает, что, согласно анализу, около 130 тысяч пожилых людей в Великобритании не получат зимних топливных выплат из-за того, что их доходы превышают порог, дающий им право на соответствующие выплаты. Это решение отменяет льготы примерно 10 миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер «по исправлению основ экономики».
«У нас будет больше холодных, сырых и заплесневелых домов, потому что люди будут отключать отопление, чтобы просто выжить», — отметил генеральный секретарь национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт.
Кроме того, он предупредил, что из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой возможен риск увеличения числа госпитализаций и смертей.
25 июля 2022 года в СМИ сообщили, что из-за роста цен в Британии всё больше пенсионеров страны вынуждены работать. Глава сообщества для людей старше 50 Rest Less Стюарт Льюис отметил, что этот фактор стимулирует тенденцию к отказу от ухода на пенсию.