Москва, 4 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в официальном Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«На северном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в Москве на станции метро «Чеховская» погиб пассажир, он упал под поезд. Из-за произошедшего движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было приостановлено, а в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Ранее пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. Машинист поезда успел затормозить примерно в метре от неё. Один из пассажиров спрыгнул на пути и помог женщине взобраться на платформу.