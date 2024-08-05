Москва, 5 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В течение минувшей недели, 29 июля — 4 августа, система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» сорвала 235 атак ВСУ на Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило ИА Регнум управление ФСБ по ДНР.

УФСБ России по ДНР

В частности, в Петровском районе Донецка средствами антидроновой борьбы были поражены три ударных беспилотника противника, снаряжённых взрывными устройствами. Целью ВСУ было поражение водонапорной станции, рассказала официальный представитель управления Оксана Семесенко.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка на территории электроподстанции на минувшей неделе был перехвачен и уничтожен дрон ВСУ с боевым зарядом, а в Кировском районе столицы ДНР подавлен украинский разведывательный беспилотник самолётного типа.

«Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — отметила Семесенко.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля управление ФСБ по ДНР сообщало, что за минувшую неделю, 15–21 июля, система РЭБ «Купол» предотвратила 186 атак дронов противника на территорию республики. Неделей позже, 22–28 июля, было предотвращено 276 попыток нападения.

За неделю с 27 июля по 2 августа средства ПВО РФ сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 противника, управляемую ракету большой дальности «Нептун», семь оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиабомбы Hammer, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотных летательных аппаратов, сообщало Министерство обороны.