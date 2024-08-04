Москва, 4 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении в Крыму чемпиона России по боксу Дмитрия Двали на покушение на убийство. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СК.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дмитрий Двали

«С учётом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В. Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Как передавало ИА Регнум, Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших его мужчин.

По его словам, он приехал в Крым вместе с братом и другом на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля, возвращаясь после пробежки в отель, спортсмены услышали крики — человек 15 били одного. Они вступились за него.

После уличной драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую клинику. Титулованный боксёр получил перелом орбитальной кости глаза. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь. Другу сломали руку, его прооперировали и поставили спицу.