Москва, 4 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения инвалида в Республике Коми. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В социальных медиа распространяется видеозапись, на которой запечатлено, как в городе Инта сотрудники правоохранительных органов применяют физическую силу в отношении инвалида, бывшего участника СВО. При этом отмечается, что мужчина нарушал общественный порядок», — сказано в сообщении.

В отношении полицейских поручено возбудить уголовное дело, а также дать правовую оценку действиям избитого мужчины.

Как передавало ИА Регнум, в январе Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре. Тогда пассажир такси напал на девушку-инвалида, которая управляла этим транспортным средством. Информацию об указанном инциденте распространили средства массовой информации.