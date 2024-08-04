Берлин, 4 августа, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Европейского союза (ЕС) усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта смягчить визовый режим для граждан России и Белоруссии, сообщает Bild.

«Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно», — заявил немецкий дипломат.

Он также напомнил, что договоры с европейскими странами дают возможность осуществлять пограничный контроль лишь в экстренных случаях.

Венгерское правительство 9 июля опубликовало на своём сайте перечень стран, граждане которых могут получить двухлетнюю рабочую визу. В этот список попали восемь государств, в числе которых были Россия и Белоруссия.

Как передавало ИА Регнум, после этого Еврокомиссия попросила Венгрию разъяснить смягчение требований к визам для граждан России и Белоруссии.

Представитель организации Анита Хиппер заявила, Россия является угрозой безопасности ЕС. Она добавила, что решение Венгрии будет проверено на предмет соответствия нормам комиссии.

6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у РФ нет и не было планов нападать на кого бы то ни было, в том числе и на страны Североатлантического альянса. Она также подчеркнула, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой.